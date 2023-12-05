Altın kg fiyatı geriledi: 1.936.000 TL oldu

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 868 bin lira, en yüksek 1 milyon 948 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 936 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 964 bin 2 liradan tamamlamıştı.

DEĞERLİ METALLERDE İŞLEM HACMİ 3,4 MİLYARA DAYANDI

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 946 milyon 757 bin 330,59 lira, işlem miktarı ise 1.560,67 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 394 milyon 553 bin 259,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: