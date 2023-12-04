Hedge fonlar Japon yeni için aşağı yönlü pozisyonlarını 19 ayın en yüksek seviyesine çıkardılar

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC)verilerine göre, kaldıraçlı fonların net yen açık pozisyonları 28 Kasım itibariyle 2.833 artarak 65.611 kontrata yükseldi. Japonya'nın para birimi, 13 Kasım'da dolar başına gördüğü 151,91 seviyesinden Pazartesi günü 146,23'e yükselerek neredeyse %4 değer kazandı ve Eylül ortasından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Aralarında Kamakshya Trivedi'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group Inc. stratejistleri, "ABD yumuşak bir iniş gerçekleştiriyor gibi göründüğü ve BOJ yakın bir zam döngüsünün sinyalini vermekte isteksiz kaldığı sürece dolar-yen aşağı yönlü bir sınır görmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, yen gücünün hala sınırlara yaklaştığını ve azaltılması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.