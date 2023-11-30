Apara Piyasalar ABD Hazine Bakan Yardımcısı'ndan kripto şirketlerine uyarı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:18 Son Güncelleme: 30.11.2023 09:18

ABD Hazine Bakan Yardımcısı'ndan kripto şirketlerine uyarı

ABD Hazine Bakan Yardımcısı’ndan kripto şirketlerine uyarı

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo kripto sektörünü uyararak, yasadışı para akışlarını engellememeleri ve rapor etmemeleri halinde, ABD hükümetinin kripto para şirketlerini ABD ekonomisinin genelinden koparacağını söyledi.

Blockchain Association tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo kripto şirketlerinin yasadışı finans akışını engellemek için daha fazlasını yapmaları gerektiğini ve sektör genelinde eylem eksikliğinin ABD için bir risk oluşturduğunu söyledi.

Adeyemo hazırladığı açıklamada, "Geçen yılki eylemlerimiz açık bir mesaj veriyor: ulusal güvenliğimizi korumak için hükümet genelinde araçları kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Adeyemo, Biden yönetiminin Salı günü Kongre'ye bir mektup göndererek, Hazine'ye ABD hükümetinin yasadışı kabul ettiği aktörler tarafından kullanılan kripto pazarlarını denetleme yetkisi verecek yeni bir mevzuat talep ettiğini söyledi.

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ABD Hazine Bakan Yardımcısı'ndan kripto şirketlerine uyarı
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