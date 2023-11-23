Mali ve Rusya arasında anlaşmaya varıldı! Altın rafinerisi inşa edilecek

Mali Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou, Mali Radyo ve Televizyon Ofisine (ORTM) yaptığı açıklamada, Rusya ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Sanou, Rusya ile imzaladıkları anlaşmalardan birinin de altın rafinerisi inşa edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

Rusya tarafından açılacak altın rafinerisinin yılda 200 tonluk hacme sahip olacağı ve Batı Afrika'nın en büyük altın rafinerisi olacağı tahmin ediliyor.

Mali İstatistik Ajansına göre, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Mali, geçen sene 79 ton altın üretmişti.

Mali'nin ekonomik gelirlerinin yaklaşık dörtte birini altın oluştururken çıkarılan altının büyük kısmı Güney Afrika, İsviçre ve Avustralya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Mali ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle 2021'de Mali'deki iktidar değişimi sonrası ve Fransız kuvvetlerinin geçen sene Barkhane Harekatı'nı durdurmasının ardından artış gösterdi.