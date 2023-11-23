Apara Piyasalar Deutsche Boerse'den DAX kararı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:13 Son Güncelleme: 23.11.2023 09:14

Deutsche Boerse'den DAX kararı

Deutsche Boerse’den DAX kararı

Almanya'nın borsa operatörü Deutsche Boerse yaptığı açıklamada, ülkenin gösterge hisse senedi endeksi DAX'ta hisse ağırlıklarına uygulanan sınırlama limitini yükselteceğini belirtti.

Almanya'nın borsa operatörü Deutsche Boerse ülkenin gösterge hisse senedi endeksi DAX'ta bir kurucu şirketin sahip olabileceği maksimum ağırlığını, uluslararası standartlara daha iyi uyum sağlamak için %10'dan %15'e yükselteceğini duyurdu.

Deutsche Boerse tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılan piyasa istişarelerinde katılımcıların çoğunluğunun desteğini alan bu kararın 18 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Deutsche Boerse hali hazırda DAX'taki hisseler için ağırlık oranını %10 ile sınırlıyor.

Yapılacak değişiklik, orta ölçekli şirketlerin yer aldıkları MDAX içeren DAX endeks ailesindeki diğer göstergeler için de geçerli olacak.

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Deutsche Boerse'den DAX kararı
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