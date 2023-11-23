Deutsche Boerse’den DAX kararı

Almanya'nın borsa operatörü Deutsche Boerse ülkenin gösterge hisse senedi endeksi DAX'ta bir kurucu şirketin sahip olabileceği maksimum ağırlığını, uluslararası standartlara daha iyi uyum sağlamak için %10'dan %15'e yükselteceğini duyurdu.

Deutsche Boerse tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılan piyasa istişarelerinde katılımcıların çoğunluğunun desteğini alan bu kararın 18 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Deutsche Boerse hali hazırda DAX'taki hisseler için ağırlık oranını %10 ile sınırlıyor.

Yapılacak değişiklik, orta ölçekli şirketlerin yer aldıkları MDAX içeren DAX endeks ailesindeki diğer göstergeler için de geçerli olacak.