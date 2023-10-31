Kripto varlık fonlarına sermaye girişi arttı

Kripto varlık yöneticisi CoinShares'in Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, SEC'in spot bazlı bir Bitcoin ETF'sini onaylamaya hazırlandığı yönündeki beklentilerin artmasıyla fonlar yaklaşık 326 milyon dolar topladı. Sermaye girişinin yüzde 90'ı Bitcoin varlıklarına oldu.

İyimserlik, Solana ile ilgili ürünlerin 24 milyon dolar giriş görmesiyle, altcoinlere olan talebi artırmaya da yardımcı oldu. Bitcoin'den sonra en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether'de ise 6 milyon dolarlık çıkış görüldü.

En büyük girişler Kanada, Almanya ve İsviçre'den olmuştur. ABD, girişlerin %12'sini oluşturdu. Raporda, genel olarak, yönetilen toplam varlık miktarının Mayıs 2022'den bu yana en yüksek olan 37,8 milyar dolar olduğu belirtildi.