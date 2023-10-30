Bitcoin’de toplam açık pozisyon tutarı 15,83 milyar dolara ulaştı

Coinglass tarafından derlenen verilere göre, tüm borsalardaki Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerindeki mevcut açık pozisyon 15,83 milyar dolar ile Haziran 2022 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekim ayından bu yana, Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine olan açık ilgi %33,5 oranında arttı. Buna ek olarak, mevcut Bitcoin opsiyon varlıkları da yüksek bir seviyede.

Açık pozisyon olarak taşınan toplam Bitcoin miktarı 455 bin 460 olurken, Binance'da açık pozisyon miktarı 112 bin 100, tutarı 3,85 milyar dolar, CME'de açık pozisyon miktarı 103 bin 240 ve tutarı 3,54 milyar dolar oldu.