Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 429,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 14.687 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 7.291 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 27.287 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.918 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 6.795 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0560'da seyrediyor.

Avrupa'da bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, bugün Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.