Asya borsaları Çin hariç geriledi

Küresel piyasalarda açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle başlayan negatif seyir Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Japon tahvillerindeki satış baskısı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 0,888 ile son 10 yılın zirvesine çıktı.

Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceğini belirttiğini kaydederek, bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,71 azalışla 2.999 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 2.990 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,14 değer kaybıyla günü 30.601 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 150,77 ile son bir yılın zirvesini test etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 azalışla 63.280 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 17.060 puanda seyrediyor.