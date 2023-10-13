Asya borsaları satıcılı seyretti

Küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin güçlü kalmasına neden oluyor.

Çin ekonomisine yönelik endişeler de güçlenirken, bugün ülkede açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda değişim göstermedi, ÜFE ise yüzde 2,5 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'e ilişkin bu gelişmelerin "ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiği" şeklinde yorumlanabileceğini, bu durumun küresel resesyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan, ülkenin ihracatı ve ithalatı da geçen ay yüzde 6,2 azaldı, dış ticaret dengesi eylülde 77,7 milyar dolar fazla verdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 azalışla 2.456 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.086 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla günü 32.315 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 149,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 66.051 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 17.805 puanda seyrediyor.