New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 110 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 33.318,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 4.269,75 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 13.229,68 puana indi.

ABD'de hazine getirileri son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yaklaşık yüzde 4,75 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısıtlayıcı para politikasının uzun süreceğine dair endişelerin hazine getirilerini artırdığına işaret ederek, yatırımcıların, faiz oranı görünümü hakkında ipuçları verebilecek istihdam verilerini beklediğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tekrar faiz artırımı yapmak için acele etmediklerini ancak faiz indirimi yapmak ve politika gevşemesine ilişkin vaktinden önce bir sinyal göndermek için de aceleleri olmadığını belirtti.