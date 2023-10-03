Apara Piyasalar Fed üyesi Bostic: Fed'in faizi artırmak veya düşürmek için acelesi yok
Giriş Tarihi: 3.10.2023 16:49

Fed üyesi Bostic: Fed'in faizi artırmak veya düşürmek için acelesi yok

Fed üyesi Bostic: Fed’in faizi artırmak veya düşürmek için acelesi yok

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonominin yavaşlaması ve enflasyonun düşmesiyle birlikte Fed'in politika faiz oranını yeniden yükseltmesi için acil bir durum olmadığını, ancak Fed'in faiz indirimine gitmek için de acelesinin bulunmadığını, faiz indiriminin muhtemelen uzun zaman alacağını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Faiz artırımı için acelem yok, indirim için de acelem yok. Sabırlı olmaya hazırım. Daha fazla bir şey yapmamız için bir aciliyet olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Fed faizinin sınırlayıcı bölgede olduğunu ve enflasyonun düşmesine yardım ettiğini savunan Bostic, "Ancak Fed'in enflasyonu hedefe getirmek için hala alması gereken yol var" dedi.

Piyasanın bundan sonra ekonominin ne kadar yavaşlayacağını izlemesi gerektiğini belirten Bostic, "Enflasyon düşmeye devam ettikçe, dünlanın hareket etmesini izin verilmeli ve sabırlı olunmalı. Enflasyon bekleyişleri yükselmedikçe Fed sabırlı olmayı başabilir" diye konuştu.

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Fed üyesi Bostic: Fed'in faizi artırmak veya düşürmek için acelesi yok
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