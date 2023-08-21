Tahvil boğaları satışlara karşın vazgeçmiyor

ABD'de bir resesyona neredeyse kesin gözüyle bakan ancak ortalamanın altında getiriler elde eden fon yöneticilerin kararlılığı her hafta derinleşen satışlarla test ediliyor.

Geçen hafta ABD devlet tahvillerinin yıllık getirisi, faiz oranlarının önümüzdeki yıllarda yükseltilebileceği görüşünü yansıtarak 15 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Tahvil getirilerinin 2019'da yüzde 2'den "sıfıra kadar" düşeceğini doğru bir şekilde tahmin eden Michele, şimdilerde stratejisinin tahvil fiyatlarındaki her düşüşte alıma geçmek şeklinde olduğunu belirtti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, firmanın amiral gemisi Küresel Tahvil Fırsatları Fonu bir ayda yüzde 1,5 düştü ve bu yıl emsallerinin yalnızca yüzde 35'ini geride bıraktı.

Son beş yılda bu oran yüzde 83 seviyesindeydi. Abrdn ve Allianz da tahvillerde "alım" pozisyonuna sahipken, DoubleLine da uzun vadeli tahvil pozisyonunu son dönemde artırdı. Allianz'dan Riddell, "Yanılacağımızı düşünmüyoruz.

Parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerinde bir etkisi olmayacağına inanmıyoruz" dedi.