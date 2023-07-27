Powell’ın açıklamaları sonrası dolar zayıfladı: Ons altın desteği aldı

Erken saatlerde 1982 doları üzerine çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,30 artışla 1977,90 dolardan işlem görüyor.

Piyasada bugün gözler ECB Yönetim Konseyi'nin faiz konusunda vereceği kararda ve Eylül ayındaki toplantı için vereceği işaretlerde olacak.

Bugünün diğer önemli verisi ise ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verisi olacak. ABD'de GSYH'nın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,8 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

Analistler, ons altın fiyatının bugün 1987 dolar direncini hedefleyeceğini öngörüyor. Buradan ayrılması halinde 2002-2011 dolar aralığı yeni hedef olacak.

Bugünün destek noktaları ise 1974 ve 1966 dolar.