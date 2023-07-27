Küresel piyasalarda Fed sonrası gözler ECB’ye çevrildi

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı. Dünkü temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.

Karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğuna dikkati çeken Powell, enflasyonun 2025'e kadar yüzde 2'ye ineceğini düşünmediğini ifade etti.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 22'ye çıkarken, aralık ayı için ise faiz indirimi fiyatlamalarda yer bulmaya devam ediyor.

Ayrıca, ülkede şirketlerin bilanço sezonu devam ederken, bugün Mastercard, McDonald's, T-Mobile ve Intel gibi şirketlerin finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,3 artışla 1.978 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 83,3 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 13. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,23 artışla ve S&P 500 endeksi yatay seyirle tamamladı. Nasdaq endeksi ise günü yüzde 0,12 azalışla kapattı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, Fed'in faiz kararının ardından güne pozitif bir seyirle başladı.

Bölgenin en önemli merkez bankalarından biri olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), yarın açıklayacağı para politikası kararı öncesi Boj Başkanı Kazuo Ueda, "Şirketler için genişleyici parasal ortam devam ettirilecek." ifadesini kullandı.

Analistler, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak yarınki toplantısında politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonlar olduğunu anımsattı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,1 artışla 6.743,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9356'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9270 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.800 ve 6.900 seviyelerinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: