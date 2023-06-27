Borsada zirve yenilendi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 artışla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirerek dünkü rekorunu tazeledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.