ABD’de konut fiyatları nisanda düştü

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 düştü. Endeks, martta yıllık bazda yüzde 0,7'lik yükseliş kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, nisanda aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda yıllık yüzde 1,7 düştü. Piyasa beklentilerinden az gerileyen endeksin bu dönemde yüzde 2,6 azalması bekleniyordu. Üst üste iki aydır düşen endeks, martta da yüzde 1,1 azalış kaydetmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda da mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 arttı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kentler; yüzde 5,2 ile Miami, yüzde 4,1 ile Chicago ve yüzde 3,5 ile Atlanta oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları Seattle'da yüzde 12,4, San Francisco'da yüzde 11,1, Las Vegas'ta yüzde 6,6, Phoenix'te yüzde 6,1, San Diego'da yüzde 5,6, Portland'da yüzde 5,2, Denver'de yüzde 4,5 ve Los Angeles'ta yüzde 3,2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD konut piyasasının nisanda güçlenmeye devam ettiğini belirterek, konut fiyatlarının geçen yıl haziranda zirve yaptığını, ocak ayına kadar gerilediğini ve sonra toparlanmaya başladığını anımsattı.

Konut fiyatlarında Haziran 2022'de başlayan düşüşün bu yıl ocakta sona erdiğini belirtmek için nisan verilerinin bu iddiayı desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Lazzara, "Önümüzdeki aylarda bu görüş için daha fazla destek görüp görmeyeceğimiz, piyasanın mevcut ipotek oranlarının yarattığı zorlukları ve devam eden ekonomik zayıflık olasılığını ne kadar iyi idare ettiğine bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.