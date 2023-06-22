İsviçre’nin altın ihracatı artış gösterdi

İsviçre'nin altın ihracatı Mayıs ayında arttı. Nisan ayında son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen ihracat, Mayıs ayında özellikle Hindistan ve Türkiye'den gelen güçlü talep ile yükseldi.

Nisan ayında 113 bin 375 kg olan ihracat, Mayıs ayında 152 bin 193 kg oldu. 2022 Mayıs ayında ise ihracat 106 bin 458 kg seviyesindeydi.

Hindistan'a altın ihracatı Mayıs ayında 31 bin 199 kg ile Eylül 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Nisan ayında bu rakam 7 bin 24 kg olmuştu.

Türkiye'ye ihracat da Nisan ayındaki 1508 kg seviyesinden 9439 kg seviyesine yükseldi. 2022 Mayıs ayında Türkiye'ye 8855 kg ihracat yapılmıştı.