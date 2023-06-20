Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum piyasaların odağında bulunuyor.

Geçen hafta politika faizini sabit bırakan Banka, buna karşın faiz artışlarının devam edebileceği sinyali verirken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağı fiyatlanırken, Powell'ın yarınki açıklamalarının söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Çin ekonomisine ilişkin endişeler günden güne güçlenirken, emtia fiyatları da bu durumdan etkilenmeye devam ediyor.

Bakırın libresi yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü iş gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3,84 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratlar yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ediyor.

ECB Başkan yardımcısı Luis de Guindos, çekirdek enflasyondaki gerilemenin sınırlı olabileceğini belirterek, ECB üyesi Yannis Stournaras, faiz artışlarının bu yıl son bulabileceğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,39 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirdi. PBoC, daha önce de politika faizlerinde indirime gitmişti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, kapasite kullanım oranı aylık bazda yüzde 3 yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,77 altında 5.269,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 23,6132'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6390 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: