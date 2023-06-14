Binance US ile SEC anlaşma üzerine birlikte çalışacaklar

Binance US ve SEC, kriptopara işlem platformundaki tüm varlıkların dondurulmasından kaçınmayı sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalışmak için anlaştılar.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jakcson yaptığı açıklamada, tarafların SEC'in açtığı tava sürecinde işlem platformu kapatılmadan müşterilerin milyarlarca dolar büyüklüğündeki fonlarının korunması konusunda "birbirlerinden çok uzakta değiller" dedi.

Yargıç, taraflar arasında bir anlaşma yapıldığı takdirde, SEC'nin geçici tedbir talebi konusunda artık karar vermesine gerek olmayacağını belirtti.

SEC, geçen hafta Binance Holdings Ltd. kurucusu Changpeng Zhao'ya ait bir ticaret platformu olan Binance.US için varlık dondurma talebinde bulunmuştu. 5 Haziran'daki dava dilekçesinde, SEC, Binance ve Zhao'yu müşteri fonlarını yanlış yönetmek, yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltmak, menkul kıymetler düzenlemelerini ihlal etmekle suçladı.

SEC'nin dava açtığı Binance.US, müşteri varlıklarının güvende olduğunu iddia ederek SEC'ye karşı mücadele etti ve duruşma sırasında tüm fon akışının engellenmesinin işlerini felç edeceğini ve müşterileri zarara uğratacağını savundu.