Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Son OPEC+ anlaşması kapsamlı reformlar içeriyor

Prens, Riyad'daki Arap-Çin iş konferansında piyasa istikrarını sağlamak için neyin gerektiği sorulduğunda, "İşte bu yüzden bu anlaşmayı yaptık" dedi. Fiziksel piyasanın bazı sinyaller verdiğini, vadeli piyasanın ise tam tersini söylediğini belirten Prens Abdulaziz bin Salman, bunun OPEC+ ittifakının "hazır durumda" olması gerektiği anlamına geldiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, OPEC'in en büyük ihracatçısı, geçen hafta Viyana'daki OPEC+ toplantısında Temmuz için günlük 1 milyon varil gönüllü üretim kesintisi açıklamıştı

OPEC+ ayrıca 2024 için kolektif üretim hedefini düşürdü ve dokuz katılımcı ülke Nisan ayında duyurulan gönüllü kesintileri 2024 sonuna kadar uzattı.

Bir süredir istediği daha yüksek bir üretim kotası elde eden Birleşik Arap Emirlikleri grup arasında gerilimi sona erdirdi.

Prens Abdulaziz, yeni OPEC+ anlaşmasının üretim kapasitelerini artırmak için yatırım yapanlara fayda sağlayacağını belirtti ve "Son analizde, bu anlaşmanın hepimiz için başaracağı şey, bu yıl değil, gelecek yıllar olan '24 ve '25 ile ileriye doğru yatırım yapanların yatırımlarının tanınması olacak, çünkü daha yüksek üretim payları verilecek" dedi.