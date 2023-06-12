Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,27 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 5.673,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile ticaret, tek kaybettiren ise 0,49 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 5626,49 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.