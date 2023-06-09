Binance US, dolar cinsinden para yatırılmasını durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US, SEC'in açtığı ve yönelttiği suçlamalar sonrasında ABD doları cinsinden para yatırılmasını durdurma kararı aldı.

Binance US yaptığı açıklamada, SEC'in "agresif taktiklerinin" hedefi haline geldiklerin, açılan davalardaki iddiaların "haksız" ve "temelsiz" olduğunu belirtirken, zamanında para çekme süreçlerinin düzenini sağlamak için tüm dolar yatırılışlarını ve tekrarlanan alım emirlerini derhal durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Binance'nin ABD'de çalıştığı bankalar daha önce yaptıkları açıklamalarda tüm ABD doları emir kanallarının 13 Haziran'da durdurulacağını duyurmuşlardı. Bu durum Binance'yi sadece kripto borsası haline dönüşmeye yönlendirecek.

Binance US açıklamasında, kripto alım-satım ve staking işlemlerinin sorunsuz olarak devam etmekte olduğu da belirtildi.