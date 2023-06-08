Ons altın için kısa vadeli beklenti düşürüldü

Citi Research bugün yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedefini düşürdü.

0-3 ay için ons altında hedef 2100 dolardan 1915 dolara revize edildi.

3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu.

Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı.

Citi, ons altında 2024 yılında ortalama fiyatın 2000 doların üzerinde olacağını da öngördü.