EIA, küresel petrol talebi için büyüme tahminini yükseltti

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) 2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 30 bin varil/gün artırarak 1,59 milyon varil/gün seviyesine yükseltti.

EIA, küresel petrol talebi için 2024 yılı büyüme tahminini ise 20 bin varil/gün düşürerek 1,70 milyon varil/gün olarak duyurdu.

Dün yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda ABD'nin petrol üretim ve tüketimine yönelik tahminlerini de revize eden EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl önceki beklentilerden daha faza artacağını belirtti.

ABD'nin ham petrol üretimi için 2023 yılı büyüme tahminini 640 bin varilden 720 bin varil/güne çıkaran EIA, 2023'te üretimin günlük ortalama 12,61 milyon varil olacağını öngördü. 2024 yılı için üretiminde artış tahminini 160 bin varil/gün olarak korudu.

ABD'de petrol tüketiminde artışa ilikin 2023 tahminini ise 200 bin varil/günden 100 bin varil/güne indiren EIA, 2023'te tüketilin 20,4 milyon varil/gün olacağını, 2024 yılında ise tüketimin 300 bin varil/gün yükselerek 20,7 milyon varil/güne ükseleceğini öngördü.

EIA raporunda küresel petrol stoklarının gelecek 5 çeyreğin her birinde hafif şekilde düşeceğini öngördüğü Rapor'da, küresel petrol stoklarında azalışın ham petrol fiyatları üzerinde 2023'ün son çeyreğinde ve 2024 ik çeyrekte yukarı yönlü baskı yaratacağını savundu.