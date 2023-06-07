Beklenmedik düşüş yaşandı: API petrol stokları azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 2 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 1,7 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi 1,5 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

API, benzin stoklarının 3,4 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 4,5 milyon varil arttığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,5 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise artış bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 4,5 milyon varil artış gösteren petrol stoklarının, 2 Haziran ile sona eren haftada 1,1 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,0 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,1 seviyesinden yüzde 93,6 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.