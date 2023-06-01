Çin’de imalat sektörü aktivitesi 11 ayın en yüksek seviyesinde

Çin'de özel sektör tarafından yapılan imalat sektörü ankete Mayıs ayında imalat sektörü aktivitesinin beklenmedik şekilde büyüdüğüne işaret etti.

Caixin/S&P Global imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 49,5 puandan 50,9 puana yükselerek 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomistler ise imalat PMI'nın Mayıs ayında 49,5 puan seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun dün açıkladığı resmi imalat PMI Mayıs ayında 48,8 puan ile 5 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zie yaptığı açıklamada, "Cari ekonomik büyümi içsel bir yönlendiriciden ve piyasa aktörleri yeterli güvenlenden yoksunlar. Mayıs ayında imalat faaliyeti genel olarak iyileşti. Hem arz hem de talep arttı, ancak istihdam üç yılın en düşük seviyesine geriledi. İşletmeler satın alma faaliyetlerini artırdı, hammadde stokları hafifçe büyüdü, lojistik faaliyetler hız kazandı, fiyatlar düşmeye devam etti ve imalatçıların iyimserliği zayıfladı" değerlendirmesinde bulundu.