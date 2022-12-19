Borsa İstanbul’da banka hisseleri lokomotif oldu! Rekor geldi

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.270,61 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puana yükseldi. Açılışın ardından endekste banka hisseleri öncülüğünde alımlar güçlenerek 5.362 puanla tüm zamanların rekoru geldi.
BANKA HİSSELERİ LOKOMOTİF OLDU: YENİ REKOR GELDİ
Yeni haftaya bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla başladı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,37'yle spor oldu.
Açılışın ardından banka hisselerinde yükseliş yüzde 8'i aştı. BIST 100 bankalardan aldığı destekle 5.362 puanla tüm zamanların rekorunu gördü.
BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi.
BORSA İSTABUL POZİTİF AYRIŞTI
Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.500 seviyesinin psikolojik direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.