Borsa İstanbul’da banka hisseleri lokomotif oldu! Rekor geldi

BANKA HİSSELERİ LOKOMOTİF OLDU: YENİ REKOR GELDİ

Yeni haftaya bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazancıyla başladı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,37'yle spor oldu.

Açılışın ardından banka hisselerinde yükseliş yüzde 8'i aştı. BIST 100 bankalardan aldığı destekle 5.362 puanla tüm zamanların rekorunu gördü.

BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi.