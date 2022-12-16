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Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:53 Son Güncelleme: 16.12.2022 13:53

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 artışla 5.217,28 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,14 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,47 puan değer kazanarak 5.217,28'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,31, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS BANKACILIK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,14 ile iletişim oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi
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