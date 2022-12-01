Gazprom’un doğal gaz ihracatı ve üretiminde düşüş sürüyor

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,5 azalarak 95,2 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sevkiyatların, sözleşme yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa ülkelerinin 14 Kasım itibarıyla yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladığı belirtildi.

Küresel doğal gaz talebinin yılın 11 ayında 55 milyar metreküpten fazla düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin 50 milyar metreküple gerilemede ana paya sahip olduğu ifade edildi.