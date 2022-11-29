Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,61 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.942,83 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS ELEKTRİK OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksleri yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,36'yla kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1 yükselerek 4.923,23 puan ile kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.970,36 puana taşıdı.

Analistler, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izlendiğini aktaran analistler, enflasyonun dirençli olduğuna yönelik değerlendirmelerle bankanın aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin nispeten düşüş kaydetse de yüzde 68'le ağırlığını koruduğunu bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, Çin'deki protestolara ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.