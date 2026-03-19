Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 18 Mart Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (FED) kararı öncesi ve ABD ÜFE verilerinin açıklanmasıyla değer kayıpları yaşadı. FED Başkanı Powell'in açıklamalarında uzun süreli bir petrol fiyat şokunun büyümeyi düşüreceğini ve enflasyonu artıracağını da kabul etti. Atın ne kadar, kaç TL?

FED FAİZLERİ SABİT BIRAKTI

Altın fiyatları, art arda 6 kez gerilemesinin ardından perşembe günü 4 bin 830 dolar bandında istikrar kazandı. Bu gerileme ise 2024 yılından bu yana en hızlı düşüş serisi olarak kaydedildi.

FED'in faiz kararı ve şahin tutumda altın fiyatlarını destekledi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmaya karar verdiği bildirildi. Öte yandan bazı ekonomistler FED'in bu yıl için sadece tek bir faiz indirim sinyali verdiğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan belirsizliğe dikkat çekerek, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyebileceği konusunda uyardı. İran, dünyanın en büyük LNG tesisinin bulunduğu Katar'daki bir bölgeye füze saldırısı düzenledi. İsrail ise İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına saldırdı. Bu gelişmeler gerilimi tırmandırdı. Altın fiyatları bu yılın başından itibaren %12 artış gösterdi.

ÜFE VERİSİ ETKİLİ OLDU

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

POWELL'İN AÇIKLAMALARI ŞAHİN ALGILANDI

FED Başkanı'nın faiz kararına ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergeler son haftalarda yükseldi, bu durum muhtemelen Orta Doğu'daki arz kesintilerinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki önemli artışı yansıtıyor.

Yani dört ya da beş kişi, iki faiz indirimi öngörüsünden bir faiz indirimi öngörüsüne geçti. Her birinin kendi gerekçeleri var ama özünde, tahminler enflasyonda ilerlemenin umduğumuz kadar güçlü olmayacağı yönünde. Yine de enflasyonda bir miktar iyileşme bekleniyor. Faiz tahmini, ekonominin performansına bağlıdır. Dolayısıyla eğer bu ilerlemeyi göremezsek, faiz indirimini de göremezsiniz.

Bir sonraki adımın faiz artışı olabileceği ihtimalini içeren politikanın geçen toplantıda olduğu gibi bugün de gündeme geldiğini söyleyen Powell, "Katılımcıların büyük çoğunluğu bunu temel senaryo olarak görmüyor ve elbette, bu seçeneği masadan kaldırdığımızı düşünmüyoruz." dedi.

Powell, enflasyonun yukarı yönlü riski ile istihdamın aşağı yönlü riski arasında gerilim olduğuna dikkati çekerek, "Aslında işsizlik oranımız uzun vadeli normal seviyelere çok yakın ve enflasyonumuz da bunun bir puan üzerinde. Dolayısıyla buna stagflasyon demek doğru olmaz. Stagflasyon terimini çok daha ciddi bir dizi koşul için saklı tutarım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu değil. Elimizde hedefler arasında bir gerilim var ve biz de bu durumu yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak yurt içi piyasalarda gram altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalı Çarşı piyasasında altının gram fiyatı 7 bin 165 olarak kaydedildi. Gram gümüşte de sert kayıplar yaşamadı. Dün güne 117 liradan başlayan gümüş, 107 liraya kadar geriledi