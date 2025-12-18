TÜİK açıkladı: Çevre koruma harcamaları 440 milyar TL’yi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı çevre koruma harcama istatistiklerine göre; Çevre koruma harcamaları 2024 yılında bir önceki yıla göre %108,3 artarak toplam 441 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, %31,2'si genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %7,9'u ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ %58,8'İ ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN OLUŞTU

Çevre koruma harcamalarının %58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden, %16,5'i atıksu yönetimi hizmetlerinden, %9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, %7,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, %1,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve %6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 82 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yıla göre %114,2 artarak toplam 82 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %80'i mali ve mali olmayan şirketler, %20'si ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI %0,99 OLDU

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2023 yılında %0,78 iken 2024 yılında %0,99 olarak gerçekleşti.