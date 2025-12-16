Almanya’da yatırımcı güveni beklentiyi aştı

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verileri belli oldu. ZEW Endeksi Kasım'daki 38,5 seviyesinden 38,4'lük beklentiye rağmen 45,8'e yükseldi.

ZEW cari koşullar endeksi ise eksi 81'e geriledi. Beklenti eksi 80'di. Endeks Kasım'da eksi 78,7 değerini almıştı.

ZEW Başkanı Achim Wambach, üç yıllık ekonomik durgunluğun ardından beklentilerin daha olumlu hale geldiğini ve genişleyici mali politikanın Alman ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağının beklendiğini söyledi. Bununla birlikte, kalıcı ticaret çatışmaları, jeopolitik gerilimler ve zayıf yatırımların 2026'ya doğru reform gündeminde önemli bir yer tutması muhtemel olduğundan, "iyileşmenin kırılgan kaldığı" konusunda uyardı.

Euro Bölgesi'nde de yatırımcı güveni toparlandı. Beklenti endeksi Aralık'ta 25'ten 33,7'ye yükseldi. Bu artış, bölgenin uzun süren durgunluk dönemi sonrası güvenin yeniden tesis edildiğine işaret etti.