Cevdet Yılmaz: Türkiye Avrupa’nın en büyük 4. ülkesi olacak

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutan Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Bu yıl 5.'si düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi finans kuruluşlarının önemli temsilcilerinin bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının öne çıkan başlıklar şu şekilde:

DÜNYA İYİ DÖNEMDEN GEÇMİYOR

"Dünyamız maalesef iyi dönemden geçmiyor. Bölgesel çatışmaların, jeopolitik risklerin, ekonomide ciddi belirsizlikler, artan ticari korumacılıklarla karşı karşıyayız.

Dünya ekonomileri yüzde 5 civarında büyüdü. Ticaret hacimlerinde daha olumsuz bir tablo var 2025-2026 döneminde yıllık yüzde 3 arttı. Tarihsel ortalama 4.1.

Bugün geldiğimiz noktada tarihsel sürecin tersi bir tablo var. Dünya ticareti, büyümenin bir miktar üzerinde olacak. Daha kapalı bir dünyaya gidiyoruz.

Bu şartlar altında Türkiye ekonomisine bakmak durumundayız. Dünyada enflasyon beklendiği hızda düşmüyor. Enflasyon arzu edinilen düzeyde değil.

MİLLİ GELİRİMİZ AB ORTALAMASINA ÇOK YAKLAŞTI

Dış ticaretimizin asıl belirleyicisi ticaret ortaklarımızın büyüme performansıdır. Petrol başta olmak üzere emtiada olumlu bir tablo var. Bu gelişmeler Türkiye ekonomisi açısından olumlu.

Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama 1.9 daha fazla büyüdük. 23 yıllık bir ortalamada böyle bir başarı çok büyük. Kişi başına milli gelirimiz AB ortalamasına göre yüzde 38 civarındaydı. Bugün yüzde 70'e ulaştı. Bu önemli bir dönüşüm. Gelecek yıl yüzde 72'ye ulaşmayı bekliyoruz. İnşallah yüzde 100'leri göreceğiz.

EKONOMİDE DÜNYANIN EN BÜYÜK 16. ÜLKESİ OLACAĞIZ

Önceliğimiz finansal istikrar ve enflasyonu düşürmek. Büyümeyi de istihdamı da ihmal etmeden dengeli büyümeyi sürdürüyoruz. 2025 yılı sonunda kişi başına düşen milli gelirimiz 1.5 trilyon doları aşacak. IMF tahminlerinin gerçekleşmesi dahilinde dünyanın en büyük 16. ülkesi olacağız. İlk defa İtalya'yı geçerek Avrupa'nın da en büyük 4. ülkesi haline geleceğiz.

KALKINMAYI ARTIRMAK İÇİN ATIL İŞ GÜCÜNÜ KULLANMALIYIZ

İşsizlik oranı üst üste 30 aydır tek hanede. İşsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam edilen kişi sayısının da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştı. Kalkınmayı artırmak için atıl iş gücünü kullanmalıyız. İşsizlik oranını yüzde 8'in altına düşürmek istiyoruz.

TÜRKİYE BORÇLU BİR ÜLKE DEĞİL

Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 3.6. Riskler aşağı doğru. Bütçe açığı 2025 sonunda muhtemelen 3.6'nın altında gerçekleşecek. Kamu ve özel sektörün borçluluk oranı oldukça düşük. Türkiye borçlu bir ülke değil.

300 MİLYAR DOLARDAN DAHA YÜKSEK YASTIK ALTI ALTIN VAR

Merkez Bankası rezervleri oldukça iyi bir seviyede. Ülkemizde muazzam bir altın rezervi var. Bunları da kattığımız zaman aslında Türkiye çok daha büyük bir rezerve sahip. 80'lerden itibaren yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de 300 milyar dolar gibi bir yastık altı altın varlığı söz konusu. Bugün bu çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz.

CDS'İMİZ OLDUKÇA DÜŞTÜ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primimiz önemli ölçüde düşmüş durumda. CDS'imiz 700 baz puandan 230 puanlara kadar geriledi. Daha da iyi noktaya geleceğiz.

TL'NİN DEĞERİ ARTIYOR, KKM BİTMİŞ DURUMDA

TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı arttı. KKM bitmiş durumda. Toplam mevduat payı yüzde 0.1'e düşmüş durumda. Bir dönemin ihtiyacıydı, faydasıyla zararıyla. Bugün artık ihtiyacı yok. Artık çıkmış durumdayız.

ENFLASYONDA 44 PUANLIK BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU

Şu anda önceliğimiz enflasyonu daha aşağı çekmek. Bu noktada 3 aşamalı planı devreye soktuk. Geçiş dönemini mayıs ayında tamamladık. Dezenflasyon süreci devam ediyor. 44 puandan fazla düşüş söz konusu. Normalde 30'un altını hedeflemiştik ama Eylül ayında beklenti dışında bir enflasyon oluştu.

KATILIM BANKACILIĞI TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Katılım bankacılığı büyüyor. Katılım bankaları 6 milyar dolarlık sukuk ihracı yaptı. Sektörün verilerinin tek bir çatı altında yer aldığı Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezi'nin kurulmasını hedefliyoruz.

DİJİTAL TL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Dijital bankacılıkta kullanıcı sayısı 133 milyona ulaştı. Merkez Bankası'nın Dijital TL çalışması devam ediyor.