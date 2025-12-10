Gümüşte tarihi rekor! Ons fiyatı ilk kez 60 doları aştı

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal gevşeme adımı atacağı ve arz sıkılığının süreceği beklentileriyle tarihinde ilk kez ons başına 60 dolar seviyesini aştı. Altın fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Son günlerde beyaz metalde yaşanan hızlı yükselişin temelinde, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik güçlü beklentiler yer alıyor.

Yatırımcılar, 2025 yılı boyunca Fed'in ne ölçüde ek gevşeme yapacağı konusunda temkinli davranmayı sürdürse de, Çarşamba günü beklenen faiz indiriminin gümüşe destek sağladığı belirtiliyor.

Gümüş, New York saatiyle 11:44 itibarıyla yüzde 3,9'luk artışla ons başına 60,45 dolara çıktı.