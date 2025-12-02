Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselişte

Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerle 61 dolara kadar inen petrol fiyatları Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine düzenlediği drone saldırıları ve artan ABD–Venezuela geriliminin yarattığı arz risklerinin değerlendirilmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Salı günü erken işlemlerde üst üste ikinci seansta Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 artarak 63,31 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,3 artarak 59,50 dolara çıktı.

Analistler Rusya'nın saldırısı sonrasında son durumu, "Bu askeri eylem, yakın zamanda bir barış anlaşmasının pek olası olmadığı görüşümüzü daha da güçlendiriyor ve dizel/gazoil piyasalarının yeniden yukarı çekmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor" ifadeleriyle değerlendirdi.