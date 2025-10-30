Çin Merkez Bankası devlet tahvili alımlarına yeniden başlıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng'in bu hafta başında yaptığı açıklama, bankanın devlet tahvili alım-satım operasyonlarını yeniden başlatma kararının, net alıcı olarak piyasaya dönme niyetini ortaya koyduğunu gösteriyor.

Capital Economics ekonomistleri, Pan'ın açıklamalarında, ocak ayında işlemlerin durdurulmasına yol açan piyasa risklerinin artık azaldığını belirttiğini hatırlattı.

Ekonomistler, PBOC'nin bu adımının finansal istikrarı desteklemeyi amaçladığını ve piyasadaki risk algısının gevşemesiyle birlikte bankanın yeniden aktif hale geldiğini ifade ediyor. Capital Economics, Çin Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar toplam 30 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor. Ayrıca, 10 yıllık Çin devlet tahvili getirisinin 2026 sonuna kadar yüzde 1,4'e düşeceği öngörülüyor.

Uzmanlara göre, bu gelişmeler PBOC'nin parasal gevşeme sürecini sürdürürken, uzun vadeli faizlerde aşağı yönlü baskının da devam edeceğine işaret ediyor.