Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü

Dünya Bankası, küresel piyasalarda emtia fiyatlarına ilişkin son raporunu açıkladı. Buna göre, emtia fiyatlarının 2025'te yüzde 7, 2026'da ise yüzde 0,3 oranında gerilemesi bekleniyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TAHILLARDA

Rapora göre en büyük düşüş jeopolitik risklerle değerlenen tahıllarda yaşandı. Pirinç, buğday ve mısır 2017'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ET VE KAKAODA YÜKSELİŞ

Dünya Bankası verilerine göre, küresel sığır eti fiyatları yüzde 14 oranında, kakao ise yüzde 9 değer kazandı. Rapora göre küresel arzın iyileşmesiyle iki yıl içinde kakao fiyatı yüzde 6 düşüşe geçecek.

PETROL ARZ FAZLASIYLA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Dünya Bankası, halihazırda düşüşte olan petrol fiyatlarında bu düşüşün devam etmesini bekliyor. Rapora göre Brent Petrol'ün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar inecek.

Enerji fiyatları bu yıl içinde yüzde 12, 2026'da ise yüzde 10 daha azalacak.

Enerji fiyatlarının düşmesiyle küresel enflasyonun 0,2 puan düşerek ekonominin dengelenmesinin devam etmesi bekleniyor.

Ancak OPEC'in yüksek üretimi ve Çin'deki taleplerin yavaşlaması fiyatlarda daha fazla düşüş riski beraberinde getirdiği vurgulanıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Emtia fiyatlarında yaşanan düşüşlerin aksine değerli metallerde yükseliş devam ediyor. Jeopolitik riskler arttıkça yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yöneliyor. Altın fiyatları yıl içinde yüzde 42, gümüş yüzde 34, platin ise yüzde 29 oranında yükseldi