ABD’de mortgage başvuruları yüzde 7,1 arttı

Giriş Tarihi: 29.10.2025 16:45 Son Güncelleme: 29.10.2025 16:45

ABD'de mortgage başvuruları, bir önceki haftaya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 111 yükseldi.

Mortgage Bankers Association'ın (MBA) 24 Ekim 2025'te sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %7,1 arttı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 24 Ekim haftasında mevsimsellikten arındırılmış Mortgage Piyasa Bileşik Endeksi %7,1, arındırılmamış endeks ise %7 yükseldi. Refinance Endeksi haftalık bazda %9 artarken, geçen yılın aynı haftasına göre %111 yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış Konut Alım Endeksi %5 artarken, arındırılmamış endeks %4 artışla geçen yıla kıyasla %20 daha yüksek seviyeye ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, "30 yıllık sabit faiz oranı %6,3'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu düşüş, özellikle konvansiyonel yeniden finansman başvurularında artışa yol açtı" dedi.

Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) payı %10'un altına düşerken, refinance başvurularındaki ortalama kredi büyüklüğü 393.900 dolar seviyesinde kaldı.

Refinance başvurularının toplam başvurular içindeki payı %55,9'dan %57,1'e yükseldi. ARM payı %8,9'a geriledi. FHA payı %21,8'den %20,5'e, VA payı %13,5'ten %13,4'e, USDA payı ise %0,3'ten %0,2'ye düştü.

30 yıllık sabit faizli konvansiyonel kredilerde ortalama faiz oranı %6,37'den %6,30'a gerilerken, jumbo kredilerde %6,38'e indi. FHA kredilerinde oran %6,12 ile sabit kaldı. 15 yıllık sabit faizli kredilerde oran %5,67'ye düşerken, 5/1 ARM oranı %5,55'ten %5,66'ya yükseldi.

