Apara Haberler Bitcoin'de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 16.5.2024 08:59 Son Güncelleme: 16.5.2024 08:59

Bitcoin'de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor

Bitcoin’de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor

QCP, Bitcoin'de yukarı hareketin 74 bin dolara doğru devam etmesini bekliyor.

Singapur merkezli dijital varlıklar ticaret şirketi QCP, ABD TÜFE rakamlarının risk varlıkları arasında bir kırılmayı tetiklediğini ve Bitcoin'in o zamandan beri 66 bin seviyesinin üzerinde işlem gördüğünü belirtti.

"YÜKSELİŞ İVMESİ BEKLİYORUZ"

"Burada bizi 74 bin seviyelerine geri götürebilecek yükseliş ivmesi bekliyoruz" değerlendirmesini yapan QCP, Bitcoin'e yönelik kurumsal talebin devam ettiğine işaret etti.

OCP, "Eğer bu gerçekten de boğa trendinin yeniden başlangıcıysa, bu hareket bizi tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilir" dedi.

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Bitcoin'de hareketin 74 bin dolara doğru ilerlemesi bekleniyor
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