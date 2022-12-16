Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı!

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı.

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle devreye alındı.

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.