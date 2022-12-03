OPEC+ daha fazla kesintiye gidebilir

NELER YAŞANDI?

27 ülkeden oluşan AB bloğu, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin'in savaş sandığını azaltmak için ortak bir çabanın bir parçası olarak, Haziran ayında Rusya'nın deniz yoluyla taşınan ham petrol alımını 5 Aralık'tan itibaren yasaklamayı kabul etti.

Bununla birlikte, Rusya'nın ham petrol ithalatına yönelik kesin bir yasağın petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesi, G-7'yi Rus petrolü için ödeyeceği miktar üzerinde bir fiyat sınırı belirlemeye sevk etti.