Petrol Çin’deki gevşeme sinyalleriyle dalgalandı

Petrol, Çin'in sıfır Kovid politikasına ilişkin gelen gevşeme sinyalleri ve 2023 için arz seviyelerini belirleyecek OPEC+ toplantısına ilişkin beklentilerin etkisiyle üç günlük rallinin ardından dalgalandı.

ABD ham petrolü 80 doların altını test etti. Haftanın ilk üç seansında ABD ham petrolünde yüzde 5'i aşan yükseliş izlenmişti. Brent petrol de 87 doların altını gördü.

Çin'in Kovid-19'a karşı mücadeleden sorumlu yetkilisi, aşılar arttıkça çabaların yeni bir aşamaya girdiğini ve Pekin'in stratejisini değiştiriyor olabileceğine dair bir başka işaret olduğunu söyledi.

Katı önlemlere karşı yapılan protestoların ardından, Pekin'de düşük risk taşıyan Kovid hastalarının karantina alanları yerine evlerinde tecrit etmelerine izin verilmesiyle bazı değişiklikler belirgin hale geldi.

Petrol piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü, Fed'in sıkılaştırma hızını yumuşatabileceğine yönelik açıklamaları da izlendi. Powell'ın açıklamalarının ardından emtialar da dahil olmak üzere riskli varlıklarda kazançlar hızlandı.

Singapur'daki Vanir Global Markets Genel Müdürü James Whistler, OPEC+ kararının belirsizliğini koruyor, ancak mevcut üretim kesintilerinin yenilenmesinin muhtemel olduğunu söyledi.