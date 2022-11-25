IIF: Küresel ekonomi 2009’daki kadar zayıf bir yıl geçirecek

Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance-IIF) ekonomistleri Robin Brooks ve Jonathan Fortun yayımladıkları notta küresel büyümenin 2023'te yüzde 1,2'ye gerileyeceğini öngördü.

Baz etkilerinden arındırıldığında bu oran 2009'dan bu yana en zayıf büyümeye işaret ediyor.

Ekonomistler küresel büyümenin ne kadar darbe alacağını Ukrayna'daki savaşın belirleyeceğini belirtirken, "Bizim baz senaryomuz savaşın Putin için ne kadar 'varoluşsal' olduğu düşünüldüğünde, 2024'e kadar süreceği yönünde" dedi.

Brooks ve Fortun'a göre ekonomik yavaşlama en belirgin Avrupa'da görülecek. Euro Bölgesi ekonomisinde gelecek yıl yüzde 2 küçülme bekleyen ekonomistler ABD'nin yüzde 1 büyüyeceğini tahmin etti.

Zaman zaman Dolar/TL 'de 'adil değer' tartışmalarıyla Türkiye Twitter kamuoyunda gündem yaratan IIF Başekonomisti Robin Brooks Euro/Dolar da parite ve Brezilya realinde ralli öngörülerinin tutmasıyla bu yıl öne çıkmıştı.