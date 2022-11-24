Tunus’ta petrol ürünlerine yüzde 5 ila 7 oranında zam

Tunus Enerji ve Maden Bakanlığı ile Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, petrol ürünlerinde yapılan artışa ilişkin ortak yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, küresel enerji piyasasında yaşanan arz daralması ve yılın başından bu yana petrol ürünlerinin tedarik maliyetinin yükselmesi üzerine petrol ürünlerinde fiyat artışına gidildiği belirtildi.

Fiyat artışının 24 Kasım perşembe gününden itibaren geçerli olacağı aktarılan açıklamada, benzinin 0,125 Tunus dinarı artarak 2,525 dinara (77 sent), dizelin ise 0,152 dinar artarak 2,205 dinar (67 sent) olduğu duyuruldu.

2022'nin sonuna kadar petrol varil fiyatının 100 doları geçmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, aydınlatma ve ısınma için kullanılan petrol fiyatında değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

Yıl içerisinde akaryakıta dört kez zam yapılan Tunus'ta, eylülde yaşanan akaryakıt krizinde, Libya'dan Tunus'a 30 milyon ton akaryakıt yardımı yapılmıştı.