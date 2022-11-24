Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı açıklandı! Üst üste 4. faiz indirimi geldi

Merkez Bankası yılın 11. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekildi.

FAİZ 26 AY SONRA TEK HANEYE İNDİ

Faiz, 2020 yılı Eylül ayında yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarılarak, tek haneli rakamlara ara verilmişti. Böylece 26 aylık aranın ardından yeniden tek haneli faiz rakamlarına geri dönüldü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BORSA İSTANBUL'DAN REKOR!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, Borsa İstanbul'da alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi 4.909 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

DÖVİZ KURLARI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ SAKİN SEYRETTİ

Güne 18,6195 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyir izledi. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,6408, en düşük ise 18,5826 TL seviyesini gördü.

Güne 18,3689 TL seviyesinden başlayan Euro/TL'de dolar kuruna paralel sakin seyir izledi. Euro/TL gün içi en yüksek 19,4692 TL, en düşük ise 18,3406 TL seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR

Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm sergiledi. Güne 1048,51 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 1053,44 TL en düşük ise 1045,70 TL seviyesini gördü.

2022 YIL SONU FAİZ ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası 2022 yılında Kasım ayı faiz kararı sonrası 22 Aralık 2022 tarihinde bir kez daha faiz kararı verecek.