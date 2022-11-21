Bakan Nebati: Türkiye’ye yönelik kara para soruşturması söz konusu değil

"BAŞARILARDAN DUYULAN RAHATSIZLIĞIN TEZAHÜRÜ"

Ayrıca Türkiye'nin, özel önem atfedilen ve "Big 6" olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirildiğini bildiren Nebati, şunları kaydetti:

"Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eş güdüm içerisinde sürdürmektedir.