Çin yuanı ABD doları karşısında 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Yuanın güçlenmesinde Çinli regülatörlerin finansal kuruluşlara gayrimenkul geliştirme şirketlerini destekleme talimatı verdikleri haberleri de etkili oldu.

Çin MB'nin USDCNY için bugünkü orta noktayı Cuma gününün yüzde 1,42 altında 7,0899 olarak belirlemesinin ardından 7,0364'e kadar geriledi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,74 kayıpla 7,0555 seviyesinde.

Offshore piyasada da yuan, ABD doları karşısında (USDCNH) 7,02 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda 7,053'ten işlem görüyor.

Analistler, ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizliğin yuanın ABD doları karşısındaki yönünü belirleyeceğini, belirsizliğin azalması, Çin'in ekonomik verilerinde iyileşmenin yuanı güçlendireceğini ifade ediyorlar.