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Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:51

Çin yuanı ABD doları karşısında 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Çin yuanı ABD doları karşısında 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Çin Merkez Bankası'nın yuanın bugün ABD doları karşısında hareket edeceği bandın orta noktasını 2005'ten bu yana görülen en büyük günlük değişim ile 7,1907'den 7,0899'a çekmesi, yuanın bugün ABD doları karşısında 2 ayın en yüksek seviyesine toparlanmasına yardım etti.

Yuanın güçlenmesinde Çinli regülatörlerin finansal kuruluşlara gayrimenkul geliştirme şirketlerini destekleme talimatı verdikleri haberleri de etkili oldu.

Çin MB'nin USDCNY için bugünkü orta noktayı Cuma gününün yüzde 1,42 altında 7,0899 olarak belirlemesinin ardından 7,0364'e kadar geriledi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,74 kayıpla 7,0555 seviyesinde.

Offshore piyasada da yuan, ABD doları karşısında (USDCNH) 7,02 seviyesine kadar güçlendi. Şu sıralarda 7,053'ten işlem görüyor.

Analistler, ekonomik toparlanmaya yönelik belirsizliğin yuanın ABD doları karşısındaki yönünü belirleyeceğini, belirsizliğin azalması, Çin'in ekonomik verilerinde iyileşmenin yuanı güçlendireceğini ifade ediyorlar.

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Çin yuanı ABD dolar�� karşısında 2 yılın en yüksek seviyesini gördü
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