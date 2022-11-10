Apara Haberler İngiltere 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurdu
Giriş Tarihi: 10.11.2022 16:11

İngiltere 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurdu

İngiltere 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurdu

İngiltere Hazine Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana 1200'den fazla kişiye ve toplamda 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurduğunu açıkladı. Böylelikle Rusya, Libya ve İran'ı geçerek İngiltere tarafından en fazla yaptırıma maruz kalan ülke konumuna geçti.

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırım uyguladığı Rus oligarkların yanında diğer kişi ve kurumlara ait toplamda 20,5 milyar dolar değerinde olan varlıkları dondurduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Rusya, Libya ve İran'ı geçerek İngiltere tarafından en çok yaptırım uygulanan ülke konumuna geçti. Rusya'ya uygulanan yaptırımın miktarı, İngiltere'nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlara kıyasla yaklaşık 6,8 milyar dolar daha fazla oldu.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın en yetkili altıncı ismi Andrew Griffith, "Rusya'ya ve felç olan savaş makinesine şu ana kadar olan en ağır yaptırımları uyguladık. Mesajımız açık, Putin'in bu vahşi savaşı kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere, Moskova'nın Ukrayna'ya asker göndermeye başladığı 24 Şubat tarihinden bu zamana kadar içinde siyasetçilerin, önemli iş insanlarının ve şirketlerin bulunduğu yaklaşık 1,200 kişiye ve 120 kuruma yaptırım uygulamış oldu.

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İngiltere 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurdu
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